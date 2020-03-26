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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 26/مارس/2020 - 09:02 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إدارة "ترامب" تناشد دول العالم لمساعدتها في مكافحة كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من دولاً عدة حول العالم، "منحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس"؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الخميس، عن تسجل 662 وفاة و6157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل.. فوز زعيم حزب "أزرق أبيض" برئاسة الكنيست
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
فاز زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم الخميس، برئاسة الكنيست وذلك افسح الطريق أمام إقامة حكومة وحدة بالتناوب مع حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
 

الكلمات المفتاحية

مكافحة كورونا فيروس كورونا بفيروس الكنيست إيطاليا إسرائيل

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