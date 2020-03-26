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جمال الغندور يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام

الخميس 26/مارس/2020 - 08:59 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم إستقالته من منصبه، من رئاسة اللجنة، وقدمها لرئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسمي جاء كالأتى :

بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الوضع الحالي مع تعليق النشاط، بادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبًا على مسابقات كرة القدم.


وكان خلال الساعات الماضية هناك أزمة بين رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم جمال الغندور وبين رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجناينى، بسبب مستحقات الحكام.

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