أخر تطورات إصابة حمدي فتحي

يؤدي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية .



وتطورت الحالة البدنية والطبية للاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .



وأوضح الجهاز الطبي للاهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .



وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .



وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.