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أخر تطورات إصابة حمدي فتحي

الخميس 26/مارس/2020 - 09:00 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يؤدي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية .

وتطورت الحالة البدنية والطبية للاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وأوضح الجهاز الطبي للاهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .

وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.

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