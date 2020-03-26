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كورونا.. فرنسا تطرح عقار لعلاج مرضى الفيروس القاتل

الخميس 26/مارس/2020 - 08:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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صدر قرار في فرنسا، اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء "الكلوروكين" للمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووقعا عليه رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران.

ونص القرارا على أن "الدواء المذكور يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية".

هذا وقدم مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول، الشكر إلى الحكومة الفرنسية على "إصغائها" له؛ حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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لفيروس كورونا فيروس كورونا فرنسا عقار

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