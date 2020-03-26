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العضايلة: تجربة الحظر في الأردن إلى الأن "إيجابية"

الخميس 26/مارس/2020 - 08:19 م
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وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة
وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة
وكالات
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قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، مساء الخميس، إننا "اتخذنا قرار عزل محافظة إربد كإجراء احترازي نظرا لزيادة حالات الوباء في المحافظة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأضاف العضايلة: أن "تجربة الحظر في المملكة لغاية الأن إيجابية، ومن الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك".

ولفت إلى أن هناك مناطق في المملكة خالية تماما من فيروس كورونا، مؤكداً على أن الأردن لديها إمكانية إجراء فحص لكل من يشتبه في إصابته بكورونا، موضحاً أنه من الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك.

وقررت الحكومة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار، قد أفاد في وقت سابق، بأنه سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى حد الحبس على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس العضايلة الأردن

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