العضايلة: تجربة الحظر في الأردن إلى الأن "إيجابية"





قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، مساء الخميس، إننا "اتخذنا قرار عزل محافظة إربد كإجراء احترازي نظرا لزيادة حالات الوباء في المحافظة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية .





وأضاف العضايلة: أن "تجربة الحظر في المملكة لغاية الأن إيجابية، ومن الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك".



ولفت إلى أن هناك مناطق في المملكة خالية تماما من فيروس كورونا، مؤكداً على أن الأردن لديها إمكانية إجراء فحص لكل من يشتبه في إصابته بكورونا، موضحاً أنه من الممكن عزل مناطق أخرى في حال تلقينا توصيات من الأطباء بضرورة ذلك.



