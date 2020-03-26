"المافيا تتبرع بـ7مليار و الأمر الآن متروك للسماء" ..الهبد يجتاح السوشيال ميديا عن فيروس كورونا في ايطاليا





يُعد السيناريو الإيطالي، هو الأفزع، والأشد شراسة من حيث انتشار وباء كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرا، لتنتقل بؤرة كوفيد ١٩ من ووهان ، إلى لامباردي، وسط سقوط مئات المتوفين والمصابين يوما، ليزيد الطين بلة، من يخرج إلينا مصدرا شائعات من وحي خيال صانعها، تلقى رواجا كالنار في الهشيم بين فئات من المستخدمين لا يجيدون التقصى ولا التحقق، ولا يهمهم سوى إثارة الفزع بمعلومات حتى ولو مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها الفجر رصدت أبرز ما جاء من شائعات عبر السوشيال مؤخرا فيما يخص الشأن الإيطالي.





تصريح رئيس الوزراء الايطالي





"انتهت حلول الأرض ونترك الأمر للسماء"، عبارة تدل على الهزيمة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لرئيس الوزراء الايطالي "جوزيبي كونتي"، بشان ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا وانخفاض نسبة السيطرة على تفشيه.

وقامت وسائل الإعلام المختلفة بالتواصل مع مسئولين بارزين في ايطاليا، وقاموا بنفي هذا التصريح قائلين "هذه الكلمات لم يدلي بها رئيس الوزراء وليس لها صحة من الأساس".









فيديو.. الإيطاليين يودعون العالم ويغنون "بيلا تشاو" بعد استسلامهم لفيروس كورونا





انتشر فيديو مدته أقل من دقيقة على مواقع التواص الاجتماعي فيس بوك وتويتر، به العشرات من الشعب الايطالي يحملون الشمسيات الواقية من الأمطار ويرددون أغنية بيلا تشاو الشهيرة.

والحقيقة أن الفيديو بالرجوع إلى منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" ، نجد أنه موجود عليه منذ أربعة أشهر وبالتحديد في 20‏/11‏/2019.





والفيديو عبارة عن آلاف الإيطاليين بالفعل، ولكن وهم يهتفون بالأغنية الثورية "Bella Ciao" في مدينة مودينا والتي تقع شمال إيطاليا في إقليم إميليا رومانيا.

ولكن الفيديو كان يُظهر تجمع مناهِض لماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء، زعيم اليمين المتطرف، بدعوة من "حركة السردين" Sardine.





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المافيا الإيطالية تتبرع للحكومة بـ 7 مليار يورو لمكافحة كورونا





تداول رواد السوشيال ميديا، صورة لرجال يرتدون ملابس أنيقه وأمامهم العديد من السيارات الفارهة، معلقين عليها بعبارة تفيد أن المافيا الايطالية تبرعت للحكومة بمبلغ 7 مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

بالبحث عن الخبر في أغلب الصحف الإيطالية، لم يوجد أي مقال يشير إلى هذا التصريح، والذي كذبه الكثيرون واستنكروه على منصات السوشيال ميديا.





أرماني " لن ادع ايطاليا تركع ..حتى وإن كلفني الأمر كل ثروتي" ويتبرع بمليار و250 مليون يورو





تصريح جديد أثاره رواد السوشيال ميديا عن الملياردير الإيطالي " جورجيو أرماني"، والذي كذبته وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان أرماني قد تبرع بالفعل بنحو 1.3 مليون دولار (1.25 مليون يورو)، لثلاثة مستشفيات في ميلانو، ومعهد لازارو سبالانزاني الوطني للأمراض المعدية في روما ولوكالة الحماية المدنية الإيطالية.





وكانت مجموعة مصمم الأزياء جوجيو أرماني واحدة من أولى الشركات التي اتخذت تدابير لوقف انتشار الوباء، وقررت عقد عرض أسبوع الموضة في ميلانو في 23 فبراير خلف أبواب مغلقة. تم إغلاق جميع متاجر ومطاعم Armani منذ 10 مارس، وهو اليوم الذي بدأ فيه إغلاق إيطاليا بجدية، وتم إغلاق المصانع مؤقتًا خلال الأسبوع الأول من مارس، بحسب مجلة فوربس.





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