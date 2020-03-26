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محافظ قنا: الأهالي ملتزمة بتوقيت حظر التجول.. والحركة بالشوارع انخفضت قبل الموعد

الخميس 26/مارس/2020 - 08:36 م
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اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن أهالي المحافظة ملتزمين بتطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن الحركة انخفضت في الشارع قبل موعد تطبيق الحظر بساعة.

وأشار "الداودي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن تطبيق الحظر هدفه حماية المواطنين، ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن متوفرة.

وأوضح محافظ قنا، أن المصانع بالمحافظة تعمل بصورة طبيعية، ولكن تم تخفيف أعداد العاملين بورديات العمل، موجها التحية إلى مواطني قنا لالتزامهم بالإجراءات الوقائية، منوها بأن شباب قنا قاموا بتنظيم انتظار المواطنين أمام البنوك، لافتا إلى أن كل أجهزة الممحافظة تعمل على قلب رجل واحد لمواجهة فيروس كورونا وخدمة المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

محافظة قنا قنا فيروس كورونا حظر التجوال تفشي الفيروس بفيروس 78

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