Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم: كلمة الملك سلمان بقمة العشرين بارقة أمل في مواجهة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 08:15 م
Advertisements
وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ
الفجر السعودي
Advertisements
أكد وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين شكلّت بارقة أمل لدول العالم من وجود التزام إنساني وأخلاقي قوي من قبل المملكة كرئيس في مواجهة جائحة كورونا المستجد بتداعياتها كافة.

وقال آل الشيخ، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بمواقفها الدولية أثناء الأزمة؛ حيث قدمت المملكة عددًا من المساعدات الإغاثية إلى عدد من الدول، كما قدمت 10 ملايين دولار دعمًا لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء، الذي بات يشكل خطرًا على دول العالم وعلى البشرية، لافتًا إلى أن المملكة اتخذت إجراءات مبكرة في مجالات الصحة والتعليم للحفاظ على حياة الإنسان وصحته.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين أظهر في كلمته دور المملكة المسؤول والمهم تجاه جائحة كورونا المستجد، واستشعارها عمق الأزمة وأثرها الكبير على الصحة والاقتصاد والمال والأعمال، مشيرًا إلى أن الملك سلمان أكد في خطابه على مسؤولية المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين لدورها الإنساني المعتاد في الوقوف مع دول العالم في مواجهة الأزمات، وإيمانًا منها بدورها الريادي في المنطقة، مشيدًا بدعوة خادم الحرمين الشريفين؛ لتكثيف الجهود لإيجاد لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد، ما يعكس عمق التزامه الإنساني والأخلاقي تجاه شعوب العالم المتضررة جراء هذه الجائحة الصحية.

وأصدر قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البيان الختامي للقمة، مؤكدين على ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.

وأكد قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، على التزامهم باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو، إذ جاء في البيان أن "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا".

كما كلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة، مجددين الإلتزام بالأسواق المفتوحة، مشيرين إلى العمل على تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأيّد قادة مجموعة العشرين، الإجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي، إذ ان "الاستجابة سيعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه".

وأكدوا على الإلتزام بمواصلة العمل لتيسير التجارة الدولية، عبر " تدابير قوية وفورية لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والإلتزام بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لجائحة كورونا، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، مطالباً من المنظمات الدولية توضيح تأثير الجائحة على الوظائف.

وشددوا على دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة، والإلتزام بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل، داعين إلى لتقوية شبكات الأمان المالي الدولية والتنسيق بين القطاع الخاص، ومتعهدين بدعم قوي للدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم كلمة قمة العشرين فيروس كورونا جائحة كورونا بفيروس الملك سلمانن القمة الافتراضية أمل 5 تريليونات

أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

منذ 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "التعليم": تأجيل امتحان المشروع الفني للدبلومات

منذ ساعة و 21 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

غضب في الأهلي.. الكبار يطالبون النادي بالقبض على الجاسوس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"سلمان للإغاثة" يقدم أجهزة طبية وألبسة عازلة لدعم الصين في مواجهة كورونا

عاجل.. "الملك سلمان" يوجه كلمة لمواطنين المملكة (فيديو)

النائب العام: كلمة خادم الحرمين تحمّل الجميع مسؤوليات مشتركة

الخميس المقبل.. الملك سلمان يترأس قمة استثنائية لزعماء دول "G20" عبر الانترنت

الملك سلمان: نجتمع بمجموعة العشرين لتوحيد جهود مواجهة "كورونا"

الخارجية السعودية: القمة الاستثنائية لتكون رسالتنا واحدة "الإنسان أولا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

08:26 م

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عمر كورونا 4 أشهر.. بشرى سارة وتحذير مهم من "الصحة العالمية" للمصريين

06:56 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status