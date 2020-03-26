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مجزرة في ريال مدريد.. الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

الخميس 26/مارس/2020 - 08:25 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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يدرس نادي ريال مدريد الإسباني رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم صفقات جديدة تفيد الفريق في الموسم الجديد مع زين الدين زيدان مدرب النادي الأبيض.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن زيدان وضع قائمة سيرحل منها عدد كبير من اللاعبين في الصيف، وذلك بعد أدائهم السلبي هذا الموسم مع الفريق أو عدم قدراتهم على تمثيل الريال.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالرحيل عن ريال مدريد كالتالي :- 

جاريث بيل، خاميس رودريجيز، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، ألفارو أودريوزولا، مارسيلو، لوكا مودريتش.

ويسعى زيدان للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف، وأيضا محاولة ضم بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد لتدعيم خط الوسط في الفريق.

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