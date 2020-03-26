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خطوة تفصل الهلال عن ضم فالكاو

الخميس 26/مارس/2020 - 08:22 م
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بوابة الفجر
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اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع النمر الكولومبي فالكاو في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن نادي غلطة سراي التركي، دخل في مفاوضات جادة لضم ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة أقسام التركية أن غلطة سراي يسعى لدعم هجومه من خلال التعاقد مع بالوتيلي (29 عاماً).
وفي حال نجاح صفقة انضمام بالوتيلي إلى غلطة سراي، فإن ذلك ربما يمهد الطريق نحو انضمام الكولومبي رادميل فالكاو إلى الهلال السعودي.

ويعد الهلال أحد الأندية الراغبة في ضم فالكاو، في ظل اقتراب عقد مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز من نهايته بحلول نهاية يونيو المقبل.

كان تقرير إخباري ذكر في وقت سابق من اليوم الخميس أن غوميز مهاجم بات أحد الخيارات المفضلة لنادي بشكتاش التركي، حيث يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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