اليوم.. مسرحية "عروستي للأطفال" وحفل "عمر خيرت" على قناة وزارة الثقافة

تعرض قناة وزارة الثقافة مسرحية "عروستي للأطفال"، اليوم الخميس الموافق 26 مارس في تمام الساعة السادسة مساء عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".



وسوف يليها طرح حفلا للموسيقار "عمر خيرت'' في تمام الساعة التاسعة مساء، والذي سوف يشمل باقة من أعماله الرائعة والتي منها زي الهوا، جيران الهنا، أنت المصري، حاجة حلوة، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، أيها القانون، ويأتي ذلك في إطار عروض المبادرة الإلكترونية التي تحمل شعار "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".



وفي سياق أخر تتناول أحداث مسرحية "عروستي" معالجة بعض السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال شخصية الطفل "أدم" وأخيه الصغير "مالك".



وشارك في بطولة هذه المسرحية العديد من النجوم الكبار أبرزهم "أحمد السقا" الذي قام بتجسيد شخصية "مشمش"، تأليف "محمد بهجت"، إخراج "محمد نور".

