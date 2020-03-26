أسعار الذهب تنهى تعاملات اليوم على ارتفاع

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع ليصعد سعر الأوقية بنحو 18 دولار، مع خسائر العملة الأمريكية وبعد بيانات اقتصادية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع قياسي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 9 بالمائة خلال الشهر المنصرم.





في حين أكدت البيانات نمو أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.





وكان المعدن النفيس قد تراجع في وقت سابق من التعاملات وسط تسارع المستثمرون للحصول على السيولة النقدية، حيث تتجاوز مخاوف أزمة كورونا التحفيز الأمريكي المقرر بقيمة تريليوني دولار لمكافحة التأثير الاقتصادي للبوباء.





وقام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس بالتصويت لصالح مشروع قانون التحفيز لمساعدة اقتصاد البلاد لمواجهة الآثار الجانبية لوباء "كوفيد-19"، وأرسله إلى مجلس النواب.





وبالنسبة لتطورات الوباء، ارتفع عدد الإصابات العالمية إلى ما يزيد عن 500 ألف حالة وأكثر من 22 ألف حالة وفاة، وفقاً لأحدث أرقام موضحة على خريطة جامعة "جونز هوبكينز".





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.1 بالمائة بما يعادل 17.80 دولار إلى 1651.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1612 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهابط التداولات، ومستوى 1677.20 دولار للأوقية في الاتجاه الصاعد خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.4 بالمائة بما يعادل 223 دولاراً إلى مستوى 1640.17 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 1.6 بالمائة عند مستوى 99.43.









هبطت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، بعد 5 جلسات متتالية من الارتفاع بضغط من ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية وبعد مكاسب تاريخية سجلها المعدن على مدى اليومين الماضيين.

وشهدت أسعار المعدن جلسة متقلبة حيث تحولت للهبوط في خلال التداولات وفقدت أكثر من 40 دولاراً قبل أن تقلص خسائارها نسبياً عند التسوية.

وتأتي خسائر الذهب مع سعي المستثمرين للحصول على السيولة النقدية (الكاش)، وهو ما أفسد الأثر الإيجابي لخطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي من الخسائر الناجمة عن تفشي الكورونا.

وتوصل البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم بشأن مشروع قانون تحفيز يبلغ قيمته تريليوني دولار لمكافحة الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي الكورونا، كما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إنه تم الاتفاق على الحزمة الأمريكية وسيتم طرحها للتصويت في وقت لاحق من اليوم.

ويواصل "كورونا" حصد الأرواح عالمياً، حيث يقف العدد الإجمالي حالياً عند أكثر من 20 حالة عالمياً فيما زاد عدد المصابين إلى 441 ألف شخص، وفقاً لخريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ويستمر سعر الذهب في التداول خلال التعاملات الفوري دون أسعار العقود الآجلة في إشارة إلى قلق الأسواق من أن قيود السفر الجوي وإغلاق مصافي تنقية المعدن سيعيق إرسال شحنات السبائك إلى الولايات المتحدة لتلبية متطلبات العقود.

وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء حقق الذهب صعوداً قوياً بلغ 176 دولاراً تقريباً في المجمل، في أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية في كلا اليومين.

وارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بعكس التوفعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية لكن بأقل من التقديرات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة بما يعادل 27.40 دولار ليهبط إلى مستوى 1633.40 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1698 دولاراً في الاتجاه الصاعد و1609.01 دولار للأوقية في الاتجاه الهابط.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1612.23 دولار للأوقية فاقداً نحو 20.09 دولار من قيمته.











