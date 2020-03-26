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حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 08:12 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قاد الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحى فريق معاون من إدارة البيئة والأشغالات برئاسة حي غرب المنصورة، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت منطقة شارع الجلاء ومستشفى الصدر، لرفع الأسواق العشوائية المتواجدة بتلك الأماكن، كونها توفر بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين وياتى ذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وصرح الدكتور مصطفي عنان نائب رئيس حي غرب مدينة المنصورة أن الحملات تأتي تنفيذًا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأوضح "عنان" ان رئاسة الحي قد جهزت لعدة حملات لرفع كافة الأسواق العشوائية سواء كانت يومية او غير ثابتة التوقيت وان تلك الحملات تمشي بالتوازي مع حملات يومية خاصة بإغلاق كافة المقاهي والكافيتريات، والكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة الخامسة مساءً. 

ومتابعة وقتية لكافة المقاهي التي تحاول من وقت لآخر الفتح خلسة او بشكل من أشكال التحايل علي القانون او الغلق علي روادها خوفًا من مرور حملات الحي والتي لا تسمح لذلك ويتم ضبطها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها بمنتهي الصرامة والحسم حرصًا علي السلامة العامة لمواطني مدينة المنصورة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار الوقاية من انتشار فيروس الكورونا المستجد ومجابهته بكل ما حسن وحزم تام في تلك الظروف الراهنة. 

وأضاف نائب رئيس حي غرب المنصورة ان محافظ الدقهلية يتابع نتائج حملات الحي أولًا بأول وان التواصل مستمر بين المحافظ ورئيس الحي علي مدار اليوم وخاصة فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس وقرارات رئاسة الوزراء وهو ما تلمسه تمامًا كافة قيادات وإدارات الحي بشكل غاية في الوضوح منذ بداية مواجهة الأزمة. 

شارك في الحملة المهندس فخري عبدالقادر مدير عام الإشغالات بالمنصوره وعلاء البشلاوي رئيس قسم رخص المحلات ومدير ادارة البيئة وادارة الأسواق بالحي.
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)
حملة مكبرة لرفع الأسواق العشوائية وغلق المقاهي بالمنصورة للوقاية من كورونا (صور)

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مصر فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية اخبار

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