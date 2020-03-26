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وزير الشباب والرياضة يوافق على طلب الأهلي

الخميس 26/مارس/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مد فترة استقبال الراغبين في الحصول على العضوية العامة وعضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس بنفس الأسعار الحالية لفترة محددة، نظرًا للظروف القهرية التي يمر بها العالم بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الأهلي في خطابه إلى وزير الشباب والرياضة أن هناك أعدادًا كبيرة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي قاموا باتخاذ بعض الخطوات الأولية، ويرغبون في استكمال الإجراءات الإدارية والمقابلات الشخصية مع لجنة العضوية، لإتمام خطوات الانضمام إلى أسرة الأهلي، وحالت الظروف الحالية دون إتمام ذلك.

وفي ضوء ما سبق ذكره، أجرى الخطيب اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، شرح خلاله الموقف كاملًا، ورغبة النادي في مد فترة استقبال الراغبين في الحصول على عضوية النادي بنفس الأسعار الحالية، وحصل رئيس الأهلي على موافقة الدكتور أشرف صبحي.

من جانبه وجه الكابتن الخطيب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتقديره الكامل للظروف الحالية، ولتعاونه مع إدارة النادي في هذا الملف، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الراغبين في الحصول على عضوية النادي، وهو ما تعطلت إجراءاته مؤخرًا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والتي دفعت الأهلي إلى إغلاق فروعه الثلاثة، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي إلى فيروس «كورونا»، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالي، فتبلغ قيمة العضوية حاليًّا 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه، بالنسبة للمؤهل العالي لجميع الفروع (العضوية العامة)، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي، فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.

الكلمات المفتاحية

الأهلي الإجراءات الاحترازية أخبار الأهلي

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