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غدًا.. مسرحية "أهلا يا بكوات" على قناة وزارة الثقافة

الخميس 26/مارس/2020 - 08:43 م
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بوابة الفجر
روان هيثم
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تعرض قناة وزارة الثقافة مسرحية "أهلا يا بكوات"، غدا الجمعة الموافق 27 مارس عبر حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".

وسوف يتم طرح حفلا للفنان "صابر الرباعي'' في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن عروض المباردة الإلكترونية "خليك فى البيت، الثقافة بين ايديك".

ويشمل الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة والتي منها برشا برشا، سيدي منصور، أتحدى العالم، على نار، أمي، ضاقت بيك، جرحي ما شفى، والعديد من الأغاني الأخرى.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسرحية "أهلا يا بكوات" حول علاقة المجتمعات العربية والمصرية ببعضهما، عن طريق تجسيد شخصيتي كلا من "محمود" و"برهان" لهما.

وشارك في بطولة هذه المسرحية كلا من حسين فهمي، عزت العلايلي، عصام الشويخ، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، خليل مرسي، سامي مغاوري، لقاء سويدان، سميحة عبد الهادي، رشدي الشامي، مصطفى طلبة، ومن تأليف "لينين الرملي"، وإخراج "عصام السيد".

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