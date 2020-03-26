مين يشتري؟.. ريال مدريد يحدد 50 مليون يورو لبيع "النقاثة"

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد لا يمانع من رحيل نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.





وكشف موقع برنابيو ديجيتال الإسباني أن ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن البرازيلي مارسيلو إذا وصل عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو.





وأكد الموقع الإسباني أن بايرن ميونخ من أبرز الأندية المهتمة بضم مارسيلو وذلك تحسباً لرحيل نجم الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري في 2021.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد قد يُسهل عملية رحيل مارسيلو إلى صفوف بايرن ميونخ باعتبار النادي مهتماً بالتعاقد مع ألابا البالغ من العمر 27 عاماً.



