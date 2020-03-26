رابط استمارة بيانات العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

يستمر موقع القوى العاملة في تلقى طلبات جميع العمالة الغير منتظمة من جميع المحافظات، وحيث في ظل الظروف الحالية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا تم فتح باب التسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة التضامن والقوى العاملة خلال الخميس الماضي لجميع المواطنين المعتمدين على العمل اليومي مثل الباعة الجائلين وغيرهم من المواطنين، وووصل عدد المسجلين حتى الآن إلى 130 ألف مواطن من جميع المحافظات، وخلال السطور القادمة سوف نتعرف على كيفية التسجيل عبر موقع وزارة التضامن.









تسجيل العمالة الغير منتظمة 2020





ووجهت الحكومة تنويه لجميع المواطنين التابعين للعمالة الغير منتظمة سرعة التقديم عبر موقع وزارة القوى العاملة خلال الفترة المحددة حتى يتمكنوا من صرف المنحة الاستثنائية ” 500 جنيه “، حيث راعت الحكومة ظروف جميع المواطنين الغير عاملين في الفترة الحالية وخاصة بعد فرض حظر التجوال، وأكدت وزارة القوى العاملة أن جميع طلبات المواطنين يتم فحصها أول بأول فور تسجيل الموطن لسرعة صرف المنحة الاستثنائية للمواطنين.





تعاونت الحكومة مع وزارة القوى العاملة للبحث في أمر العمالة المؤقتة والمتضررين من الإجراءات المتخذة في الحد من انتشار الكورونا، وبذلك تم توفير رابط موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني لسرعة تسجيل العمالة الغير منتظمة باستمارة منحة 500 جنيه الاستثنائية.









رابط موقع الإلكتروني للقوى العاملة





ننشر رابط القوي العمالة لسرعة تسجيل المواطنين عبر رابط www.manpower.gov.eg ، وفور فحص التقديم سيتم تحديد الفئة المشمولة بصرف المنحة الاستثنائية، وفي حالة وجود أي مشكلة تواجه العمالة الغير منتظمة يمكن الاستفسار من خلال رقم الواتس آب 01212201303 ، بالفعل صرحت وزارة القوى العاملة أنها فعلا تم تلقى اكثر من ١٠٠ الف شكوى ، ونوهت الوزارة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تسير بلبلة بين المواطنين , وأضافت أن جميع عمليات تسجيل المواطنين بالعمالة الغي منتظمة يتم فحصها مباشرة عقب التقديم.





تكاد عمليات التسجيل باستمارة بيانات العمالة الغير منتظمة مستمرة منذ الخميس الماضي وقد يواجه المواطن صعوبة في تحميل الموقع نظرا لضغط الآلاف عليه أثناء عمليات التسجيل، وأضاف السيد محمد سعفان أن فئة معينة التي تستفيد من المنحة الاستثنائية 500 جنيه، وأن المستفيدين من تكافل وكرامة ليس لهم أولوية في صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتتضمن استمارة بيانات العمالة الغير منتظمة على التالي:





كتابة الاسم المواطن رباعي.





تحديد نوع الجنس "أثنى أو ذكر".





كتابة رقم الهاتف الخاص بك.





كتابة الرقم القومي كاملًا "14 رقما".





كتابة المحافظة التابع لها.





كتابة حالة المواطن من العمل .





موقف المواطن من التأمين.







