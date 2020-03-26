الجزائر.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 367 حالة





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الخميس، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 367 حالة مؤكدة.





ولفتت الصحة الجزائرية في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 65 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت أربع وفيات جديدة ليبلغ غدد الوفيات 25 وفاة.





هذا ويذكر أن فيروس كورونا منتشر في 36 ولاية جزائرية إلى الآن، وقد أعلنت السلطات إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث وضعت ولاية البليدة، في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.





وقررت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، تطبيق الحجر الصحي المنزلي الشامل في العاصمة لمدة 12 ساعة يوميا، بدأت بالفعل من يوم الثلاثاء الماضي كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.



