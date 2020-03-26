"خليك بقلبي بيتك".. هكذا نصح عاصي الحلاني جمهوره بالبقاء في المنزل

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "الحلاني" في هذا الفيديو ينصح جمهوره بالبقاء في المنزل ولكن بطريقته الخاصة بغناء أغنية "خليك بقلبي بيتك".



وكتب "الحلاني" على هذا الفيديو قائلا: "من الأغاني اللي كتير بحبا، شاركوني أرائكم شو بتحبوا تسمعوا غير أغنية حتى نغنيها".



وتابع "الحلاني" قائلا: "خليك بقلبي بيتك، خليك بالبيت".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: كلنا بنحب الأغنية دي، وكل أغانيك حلوة وتتحب كفاية انها صوتك يا نجم.

