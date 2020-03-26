غضب في الأهلي.. الكبار يطالبون النادي بالقبض على الجاسوس

أعرب لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي عن غضبهم الشديد من تسريب بعض الاخبار الخاصة بالنادي في الأيام الماضية لوسائل الإعلام.









وطلب نجوم الأهلي من جهاز الكرة بالنادي فتح تحقيقاً موسعاً حول تسريب العديد من الملفات الهامة للفريق للإعلام ومعرفة الشخص المسئول عن تسريب هذه المعلومات.









وأضافت المصادر، أنه وعلى الرغم من أن التدريبات كانت تقام في سرية تامة، إلا أن كبار نجوم الأهلي غضبوا بشدة من تدوال أخبار الفريق إعلامياً.









وتبرز الأزمة بين لاعبي الفريق رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي، على رأس الأزمات التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، على الرغم من أن الدريبات كانت تقام دون حضور إعلامي.









ويطمح نجوم الأهلي في توفير أكبر قدر ممكن من الإستقرار داخل صفوف الفريق، ومن ثم البحث عمن يقوم بتسريب أخبار الفريق.







