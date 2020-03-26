يسرا تدعم صندوق تحيا مصر

تمر البلاد بأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد،ويحاول المواطنين البقاء في المنزل للحد من انتشار هذا الفيروس والوقاية منه، ويتنافس عدد من الفنانين من بعض الجمعيات الخيرية للقضاء على الفقر وتكفل العائلات ذوي الأجور اليومية.



وفي سياق ذالك دعمت النجمة يسرا،صندوق تحيا مصر من خلال مشاركتها لبوستر له،عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



ويتنافس أيضا صندوق تحيا مصر للقضاء على فيروس كورونا من خلال بعض الكلمات في البوستر الذي نشرته يسرا منها "النهاردة صندوق تحيا مصر على العهد وواقف في ضهر بلدنا وشعبها علشان نواجه فيروس كورونا".



وكتبت يسرا تعليقا على البوستر قائلة "صندوق تحيا مصر هنتشارك عشان نعدي الأزمة من المصريين للمصريين احمي نفسك واحمي بلدك".



وتشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "دهب عيرة" ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد وخالد أنور وهو إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أمين جمال وأحمد جمال وهو انتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.