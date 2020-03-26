مصلحة الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

أعلنت مصلحة الضرائب، من خلال منشور صادر اليوم الخميس بشأن سداد المتسحقات الضريبية نقدا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية،عن إعفاء الممولين من سداد قيمة الرسوم الإدارية الواردة بالقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي 2019/2020.

وأشار المنشور أن ذلك القرار جاء بناء على موافقة وزير المالية، وقرار البنك المركزي بتحديد فترة العمل بالبنوك من 9:30 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر، ما يترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ومتابعته الدؤوبة، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمصلحة الضرائب ضد انتشار فيروس كورونا المستجد التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأرواح الممولين والمحاسبين والعاملين بمصلحة الضرائب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.









وقال رئيس المصلحة أن العمل مستمر بمصلحة الضرائب وجميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات وفي المواعيد الرسمية ، وأنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بقرار تخفيض العمالة ، واستثناء بعض الفئات، فلقد تم التناوب بين العاملين ، مع الحرص على عدم الإخلال بحسن سير العمل بالمأموريات المختلفة وسرعة إنجاز الإجراءات ، وخاصة ونحن في موسم الاقرارات الضريبية ، وذلك في ضوء المستجدات المتعلقة بقرار حظر التجوال.









وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعديل مواعيد العمل بمركز الإتصالات المتكامل للمصلحة تماشياً مع توجهات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد ، لتكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يقدم المركز كل الدعم والمساعدة لتقديم الٌإقرارات الضريبية إلكترونياً ، وكذلك يقوم بالإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة ، وذلك من خلال الإتصال على رقم 16395.









وأشار إلى تشكيل غرفة مركزية لمتابعة أيه مستجدات بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد تحت إشراف رئيس المصلحة وتتولى هذه الغرفة القيام بالمتابعة المستمرة للمستجدات الخاصة بتداعيات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية ، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية ، التى تم إنشاؤها لمتابعة أية مستجدات لفيروس كورونا على مستوى المنطقة أو القطاع بالمصلحة ، وتقوم الغرف الفرعية بالإبلاغ الفورى للغرفة المركزية عن أية مستجدات.





وأشار "عبد القادر" إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تكاتف الجهود ، والعمل على قلب رجل واحد للتغلب على الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ، وكذلك تقدير الوزير لجهود العاملين بالمصلحة وإلتزام الممولين ،وحرصهم على أداء الضريبة المستحقة عليهم ، الأمر الذى من شأنه تعزيز ميزانية الدولة مما يمكنها من تخطى الأزمات بأمان وتوفير كافة الالتزامات الناتجة عن هذه الازمات.









وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بأعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق والماموريات الضريبية للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19) ،موضحاً أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير ، وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، مضيفاً أنه تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين، ويتم إجراء عملية التعقيم بشكل يومى، مشيراً أنه يتم وضع المطهرات في أماكن التجمعات بالمأموريات وبجوار دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل موظف على نفقة المصلحة.









وأضاف "عبد القادر" قائلاً أن أولويتنا الأولى هى الحفاظ على صحة وسلامة كافة الممولين والمحاسبين و العاملين، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا وخاصة مع إلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية لهم خلال هذا العام لتشجيعهم على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا ، كما أنهم يستطيعون سداد الضريبية المستحقة عليهم اون لاين دون الحاجة للذهاب للبنك ، هذا بالإضافة إلى صدور قرار بمد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى ١٦ ابريل القادم ، كل ذلك منعا للزحام بالماموريات الضريبية حفاظا على سلامة الممولين والعاملين.









وتوجه عبد القادر بالشكر إلى كافة العاملين بمصلحة الضرائب على الجهود التي يبذلونها من أجل نجاح موسم الاقرارات الضريبية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، مؤكدا على إشادة وزير المالية بدورهم ، ووصفه إياهم بجنود الوطن الذين عليهم مسئولية عظيمة ، حيث أن الحصيلة الضريبية تمثل أكثر من ٧٠ % من موارد الخزانة العامة للدولة ، مطالبا إياهم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم و كافة المتعاملين معهم من ممولين ومحاسبين ، فالعاملون بمصلحة الضرائب هم اغلى وأثمن ما تمتلكه المصلحة من موارد.







