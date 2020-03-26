Advertisements
بتكليف رئاسي.. وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على النشاط الزراعي والصادرات
الخميس 26/مارس/2020 - 07:34 م
Advertisements
عبد الله الميهي
Advertisements
اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمجموعة من المصدرين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصري، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطي المرحلة الحالية والقادمة، بناء على تكليف القيادة السياسية.
وتناول الاجتماع، استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها، كما استمع وزير الزراعة للمشكلات التى تواجه التصدير، وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقي الذي قامت به الدولة في مواجهة فيروس كرونا، أايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيئ.
وتواصل وزير الزراعة خلال الاجتماع مع الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير، وتم الاتفاق على إزالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي، وفي نهاية الاجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التي انتهى إليها والجدية فى التعامل وسرعة إجراء الاتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالأمر غير المسبوق.
حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، قبل أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.