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الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)

الخميس 26/مارس/2020 - 07:36 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر، استمرار حملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

وأوضح الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري ان الحملات تضمنت رش وتطهير دير الأنبا باخوميوس (الشايب) وشوارع نجع الطويل وعدد من المصالح الحكومية بمدينة الأقصر، ومقار الوحدة البيطرية ومجلس مدينة البياضية، ومجلس قروى الدير ومركز شباب الدير ومكتب التموين وحدة التضامن الاجتماعى والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية وعدد من المساجد والمحال التجارية بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة اسنا، بالإضافة إلى تنفيذ اعمال التعقيم والتطهير لشوارع مدينة أرمنت.

وأشار إلى أن ذلك جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسئولين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)
الطب البيطري بالأقصر تواصل حملاتها لمواجهة كورونا (صور)

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