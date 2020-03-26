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ماذا تعني كلمة Covid-19 التي ترتبط بفيروس "كورونا"

الخميس 26/مارس/2020 - 07:35 م
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Covid-19
Covid-19
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 Covid-19.. ظهر فيروس :مورونا" في نهاية شهر ديسمبر من عام 2019 الماضي، وسط حالة من الذهول والربع والترقب، انتابت العالم، لهذا الوباء الغامش والذي ينتقل بسرعة كبيرة بين البشر.


مصطلح Covid-19

 

ورصدت السلطات الصينية ظهور فيروس من فصيلة وعائلة كورونا، ليطلقوا عليه الفيروس التاجي في بداية الأمر، والبعض الآخر أصر على تسميته "ووهان" نظرًا للمدينة التي ظهر بها، قبل تسميته Covid-19 من قبل الصحة العالمية.

 

فيروس Covid-19

 

انتشر فيروس كورونا المستجد Covid-19 في كل دول العالم وطال الجميع، لتتأخذ الدول واحدة تلو الأخرى إجراءات وقائية أشبه لبعضها البعض، ولاسيما أن الوباء لم يرصد له علاج إلى الآن وسط بحث ليل نهار من أجل إيجاد لقاح وتخليص الشبرية.

 

تسمية Covid-19

 

واتفق العلماء على تسمية الفيروس الذي هو من سلالة كورونا التي تضم سارس وإنفلونزا الطيور وغيرها، مصطلح Covid-19 ليتساءل الجميع لماذا هذه الاسم.


سبب اختيار مصطلح Covid-19

 

لم يكن اختيار Covid-19 وليد الصدفة أو مجرد كلمة يس لها معنى، الحقيقة أن كل أحرف الكلمة مدروس وعن عناية كبيرة ومعرفة تلم بالمعلومات الهامة والظروف التي ظهر فيها الفيروس التاجي.

 

معنى Covid-19

 

وتقسم كلمة Covid-19 إلى co-vi-d وكل قسم من هذه الأقسام الثلاث له معنى وتفسير، فحري كو تشير إلى كورونا، وتشير في أي إلى "فيروس"، بينما تدل دي على ديسييز وهي اختصار لكلمة مرض، أما الرقم 19 يدل على العام الذي ظعر فيه المرض، لتدل الكلمة على "مرض فيروس كورونا الذي اكتشف في 2019".

        

الكلمات المفتاحية

كوفيد_19 فيروس كورونا بفيروس COVID-19

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