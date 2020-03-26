أمين جدة يتفقد جسر صاري وحديقة الأمير ماجد

قام أمين جدة صالح التركي، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع في المحافظة، شملت جسر شارع صاري تقاطع طريق الملك فهد "ميدان الفلك" الذي ينفذ بطول ٩٧٥ مترا شاملة المنحدرات، ويحرر شارع صاري (شرق/غرب) عند تقاطعه مع طريق الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز 56%.





كما تفقد أمين جدة مشروع حديقة الأمير ماجد بحي الربوة، والمشروع عبارة عن حديقة عامة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ١٢٠ ألف متر مربع، تشمل ٤ دورات مياه ومنطقة ألعاب بمساحة ٨٥٠٠ متر، ونافورة راقصة، ومناطق زراعية بمساحة ٤٠ ألف متر، ومواقف سيارات، وممر مشاة بطول ٨٥٠ مترا، ومضمار دراجات بطول ١٧٠٠ متر، وأعمدة إنارة للمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 51%.





ووجه بضرورة تنفيذ مشاريع أمانة جدة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة في محافظة جدة.





وأكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.