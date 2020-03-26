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أمين جدة يتفقد جسر صاري وحديقة الأمير ماجد
الخميس 26/مارس/2020 - 07:27 م
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الفجر السعودي
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قام أمين جدة صالح التركي، بجولة تفقدية لعدد من المشاريع في المحافظة، شملت جسر شارع صاري تقاطع طريق الملك فهد "ميدان الفلك" الذي ينفذ بطول ٩٧٥ مترا شاملة المنحدرات، ويحرر شارع صاري (شرق/غرب) عند تقاطعه مع طريق الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز 56%.
كما تفقد أمين جدة مشروع حديقة الأمير ماجد بحي الربوة، والمشروع عبارة عن حديقة عامة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ١٢٠ ألف متر مربع، تشمل ٤ دورات مياه ومنطقة ألعاب بمساحة ٨٥٠٠ متر، ونافورة راقصة، ومناطق زراعية بمساحة ٤٠ ألف متر، ومواقف سيارات، وممر مشاة بطول ٨٥٠ مترا، ومضمار دراجات بطول ١٧٠٠ متر، وأعمدة إنارة للمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 51%.
ووجه بضرورة تنفيذ مشاريع أمانة جدة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة في محافظة جدة.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما تعافى 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.
وبين متحدث الصحة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل 1012 حالة حتى الآن، وأن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 112 حالة.
وافتتح خادم الحرمين الشرفين، اليوم الخميس، قمة استثنائية لمجموعة العشرين لبحث التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وقال الملك سلمان: خالص التعازي لدول العالم التي فقدت مواطنيها بسبب كورونا، مضيفًا: طتأثير هذه الجائحة تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية".
وتابع الملك سلمان: "نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول ونؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة هذه الجائحة وينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا".
وأشار الملك سلمان، إن بلاده بادرت للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.
وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.
واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.