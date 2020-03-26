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"التربية والتعليم" تكشف حقيقة تحويل المدارس إلى حجر صحي

الخميس 26/مارس/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتردد عن تجهيز  سبل إعاشة أو مستشفيات أو حجر صحي داخل المدارس.

وقالت الوزارة أنه تم تجهيز استراحات للمصححين والملاحظين لامتحانات الدبلومات الفنية، جري تعقيمها وتطهيرها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من قبل، إنه لا يعاقب أى طالب على ظروف كورونا التى فرضت علي الجميع وأن مصلحة الطلاب وصحتهم وسلامتهم هى الأهم.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) الأسبوع الماضي، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقمي هائلا لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

واستطرد: "أن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

الكلمات المفتاحية

كارق شوقي فيروس كورونا تداعيات فيروس كورونا تحويل المدارس إلى حجر صحي التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية

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