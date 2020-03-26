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هنا الزاهد تحتفل بوصول عدد متابعيها 12 مليون على "إنستجرام"

الخميس 26/مارس/2020 - 08:39 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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تحتفل الفنانة هنا الزاهد،بوصول عدد متابعيها إلى 12 مليون متابع على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذالك من خلال مشاركتها لصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "الزاهد" بملابس المنزل وميك أب خفيف وشعر منسدل على كتفها،وكتبت تعليقا على الصورة قائلة "12 مليون حب".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال التعليقات فقال أحدهم "مبروووك يا قلبي"، وقال آخر "تستاهلي يا ست البنات"، وذكر آخرهم "مبرووك".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد مع الفنان أحمد حاتم في فيلم "الغسالة" وذالك بعد نجاحهما معا في فيلم "قصة حب" والذي تم عرضه في موسم عيد الحب الماضي وهو إخراج عثمان أبو لبن وشارك فيه فرح يوسف وياسر الطوبجي وعلا رشدي.

فيلم " الغسالة" يشارك في بطولته محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وهو تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، وانتاج شركة سينيرجي.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مشاركتها في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع زوجها الفنان أحمد فهمي وعدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد محمود وهو إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينيرجي

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد انستجرام اخر اعمالها

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