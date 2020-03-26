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نقيب أطباء كفرالشيخ إلى "الفجر": حالتين فقط مصابتين بـ "كورونا" على مستوى المحافظة

الخميس 26/مارس/2020 - 07:23 م
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الدكتور عمرو أبوسمرة
الدكتور عمرو أبوسمرة
عمرو الشامي
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قال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أنه قد تم تسجيل حالتين إيجابيتين بالفيروس فقط علي مستوي المحافظة، الأولي ترجع لمواطن مقيم بإحدي قري مركز دسوق، حيث كان عائدا من عمله بمحافظة البحر الأحمر، وحينما تأكدت إيجابية تحاليله وإصابته بالفيروس تم نقله علي الفور إلي مستشفي العزل بمنطقة العجمي بمحافظة الأسكندرية، وحالته في تحسن مستمر.

وتابع نقيب أطباء كفر الشيخ، خلال حديثه إلى "الفجر"، أن الحالة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بإحدي قري مركز كفر الشيخ، حيث كان عائدا من المملكة العربية السعودية، وحينما ثبتت إيجابية حالته، تم نقله علي الفور إلي مستشفي العزل بالنجيلة بمحافظة مرسي مطروح.

كما أشاد نقيب الأطباء بكفر الشيخ، بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتقليل الإزدحام بالمستشفيات، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، علي الرغم من أنها قد تأخرت نوعا ما، ولكنها جاءت إنقاذا للوضع، ولاسيما بغلق العيادات الخارجية والتي كانت تمثل كارثة فعلية وبيئة خصبة لإنتقال الفيروس لما تشهده من إزدحام.

وأضاف نقيب الأطباء، أن النقابة تقدم الدعم الكامل لجميع أطباء المحافظة ومحاولة توفير كافة المستلزمات اللازمة لحمايتهم كالكمامات الطبية، والجوانتيات، وذلك بإعتبارهم خط المواجهة الأول للوقاية من فيروس " كورونا المستجد".

وفي سياق متصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

كمامات طبية كفرالشيخ فيروس كورونا بفيروس الدكتور عمرو أبوسمرة 15 حالة 15

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