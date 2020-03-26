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منظمة الصحة العالمية تشيد بدعم مركز "سلمان للإغاثة" لليمن

الخميس 26/مارس/2020 - 07:13 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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عبرت منظمة الصحة العالمية عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر لعمل المنظمة في اليمن.

وأشادت المنظمة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، بالمركز من خلال تقديمه وتوفيره العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في جمهورية اليمن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، الأربعاء، عن توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، أنه تم توزيع هذه الإمدادات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على الجهات الصحية والمنافذ ومراكز الحجر في المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وتسلمت وزارة الصحة اليمنية، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المقدمة من مركز الملك سلمان عبر منظمة الصحة العالمية.

وتحتوي دفعة المساعدات علی 18 صنفا تضم أدوية وكمامات ومحاليل طبية وملابس السلامة المهنية الخاصة بعاملي العزل والمحاجر الصحية.

وأشاد الوليدي، بالدعم السخي من مركز الملك سلمان في دعم اليمن، منوها بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية كشريك أساسي وفاعل للقطاع الصحي.

وفي إطار الحملة السعودية لوقاية اليمن من فيروس كورونا المستجد، دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة الوقاية والتعقيم بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية وصندوق النظافة بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد.

ويستهدف الرش التعقيمي الأماكن العامة والأسواق والتجمعات السكانية في مدن ساحل حضرموت، انطلاقاً من المكلا، ضمن خطة الطوارئ الاحترازية ضد فيروس كورونا COVID-19.


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