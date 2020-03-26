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قبل تفعيل الحظر.. وزير النقل في محطات المترو والسكة الحديد

الخميس 26/مارس/2020 - 07:22 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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زار وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، قبل بدء تفعيل توقيت حظر التجوال بساعة ونصف الساعة، مركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة حركة تشغيل القطارات. 

واطمأن الوزير، على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني حيث شاهد مرور ٣ قطارات واطمأن على عدم وجود أي تزاحم ووجود  أماكن خالية بكراسي القطارات. 

والتقى، عددا من الركاب مشيدا بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل مؤكدا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات. 

وأشار إلى أن هناك عدد ٣٨ قطارا يعملون بالخط الأول و٢٢ قطارا بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد عن ٤ دقائق وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر مما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

وبعدها توجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس حيث تابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة وقام بتفقد  أرصفة الوجهين القبلي والبحري. 

وأصدر مجلس الوزراء، اول امس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام  والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا  حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

6 غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية  بعد إنتهاء مدة القرار الماضي

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات 

غرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس  وتنادي  الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها


قبل تفعيل الحظر.. وزير النقل في محطات المترو والسكة الحديد
قبل تفعيل الحظر.. وزير النقل في محطات المترو والسكة الحديد
قبل تفعيل الحظر.. وزير النقل في محطات المترو والسكة الحديد
قبل تفعيل الحظر.. وزير النقل في محطات المترو والسكة الحديد

الكلمات المفتاحية

وزير النقل فيروس كورونا حظر حركة المواطنين حركة المواطنين

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