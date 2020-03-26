'بطريقتها الخاصة'.. هكذا نصحت سميرة سعيدة جمهورها بالبقاء في المنزل (صور)

نشرت الفنانة سميرة سعيد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".



وقد تناولت هذه الصورة صورا لبعض الأشخاص يرفعون شعارا للجمهور "واقع مجنون خليك في البيت" ينصحون بعدم الخروج من منزلهم حفاظا على سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المميت.



وكتبت "سعيد" على هذه الصور قائلة: "واقع مجنون خليك في دارك، خليك في البيت".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: أكيد طبعا، قاعدين أهو ربنا يستر.



ويذكر أن كليب " واقع مجنون" هو أخر الأعمال التي قدمتها "سعيد" وهو من كلمات "بهاء الدين محمد"، وألحان "أشرف سالم"، وتوزيع "محمد عرام"، وإخراج "نضال هاني".