عاجل - بعد إصابة نجم ليفربول.. حالة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي





أعلن نادي برايتون الإنجليزي عن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وظهور بعض الأعراض عليه.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "إندبندنت"، إن هناك 3 من أعضاء الفريق الأول ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا وتم عزلهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.





ولم يذكر فريق برايتون اللاعب المصاب بهذا الفيروس، ولكن أكد الفريق الإنجليزي أن هناك لاعب في الفريق جاءت عينته إيجابية.





وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ قليل عن إلغاء جميع الدرجات في بريطانيا ما بين الدرجة الثالثة والسادسة بشكل رسمي وعدم اعتماد نتائج موسم 2019/2020.