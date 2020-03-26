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باريس سان جيرمتن يطرح مبادرة "كلنا معًا" لدعم العاملين في القطاع الصحي

الخميس 26/مارس/2020 - 07:10 م
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بوابة الفجر
وكالات
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 سيطرح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كمية من قمصان لاعبي الفريق، تحمل عبارة معناها "كلنا معا"، للبيع من أجل جمع الأموال لدعم العاملين في القطاع الصحي، في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي:" في مواجهة الأزمة التي نمر بها، سيتخذ باريس سان جيرمان إجراءات بالتعاون مع الشركاء والمؤيدين له".

وأضاف:" نحن في قمة الامتنان للعمل الهائل والبطولي الذي يقدمه العاملون في القطاع الصحي في كل يوم من أجل التعامل مع هذه الحالة الطارئة".

وأشار النادي إلى أنه سيطرح 1500 قميص يحمل شعار القطاع الصحي في باريس وسيباع القميص بسعر 175 يورو (192 دولار).

وقال الخليفي إن المزيد من المبادرات سيجرى الإعلان عنها خلال وقت قصير.

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