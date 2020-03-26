قادة قمة الـ 20 يؤكدون ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي

أصدر قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البيان الختامي للقمة، مؤكدين على ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.





وأكد قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، على التزامهم باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو، إذ جاء في البيان أن "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا".





كما كلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة، مجددين الإلتزام بالأسواق المفتوحة، مشيرين إلى العمل على تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.





وأيّد قادة مجموعة العشرين، الإجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي، إذ ان "الاستجابة سيعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه".





وأكدوا على الإلتزام بمواصلة العمل لتيسير التجارة الدولية، عبر " تدابير قوية وفورية لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والإلتزام بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لجائحة كورونا، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، مطالباً من المنظمات الدولية توضيح تأثير الجائحة على الوظائف.





وشددوا على دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة، والإلتزام بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل، داعين إلى لتقوية شبكات الأمان المالي الدولية والتنسيق بين القطاع الخاص، ومتعهدين بدعم قوي للدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.