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لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 19 طبيبًا وممرضة وإداريًا بمستشفى الفشن ببني سويف

الخميس 26/مارس/2020 - 07:07 م
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مستشفى الفشن المركزى
مستشفى الفشن المركزى
احمد فتحي الدسوقي
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أحال احمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز الفشن ببني سويف، اليوم الخميس 12 طبيبًا وممرضتين و5 إداريين، للتحقيق بالشئون القانونية، لعدم تواجدهم بالعمل بمستشفي الفشن المركزي.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمدينة الفشن، تضم يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين، مديرمركز المعلومات وعاشور حلمي، مدير المتابعة، قامت بزيارة مفاجئة لمستشفي الفشن المركزي للوقوف علي أنضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ورصدت اللجنة غياب 12 طبيبًا وممرضتين و5 إداريين، من العاملين بالمستشفي وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.

وفي سياق منفصل، وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، على أن يقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ والأقسام الحرجة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين من احتمالية انتشار العدوى بينهم في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وضمن الإجراءات الاحترازية المنفذة في مواجهة فيروس كورونا، ولاسيما وأن الحالات المترددة في الغالب تكون عادية وغير طارئة.

وتضمنت مذكرة الصحة، التأكيد على أنه سيتم تقديم خدمة العيادات الخارجية في الأماكن البديلة، وهي: وحدات صحية الميمون وأطواب وقمن العروس بمركز الواسطى، ووحدات صحية طنسا الملق والرياض والمركز الطبي بمركز ناصر، ووحدات صحية اهناسيا الخضراء وتزمنت الشرقية وابشنا والمركز الطبي بالغمراوي والمركز الطبي بشرق النيل بمركز بني سويف، ووحدات صحية ننا وشاويش وشاطر زاده بمركز اهناسيا، ووحدات صحية سدس وقمبش والمركز الطبي بمركز ببا، ورعاية طفل الفشن، والوحدتين الصحيتين بالفنت وشنرا، والوحدات الصحية بمازورة وبدهل وبني حلة بمركز سمسطا، حيث سيكون الكشف عن طريق التذاكر العادية،سعر التذكرة الواحدة جنيه واحد فقط.

وطالب محافظ بني سويف بأهمية حسن إدارة العمل داخل المنظومة في ظل هذه الظروف، بحيث تقدم الخدمة الصحية المطلوبة قدر الإمكان، على أن يتم التعامل بأليات غير تقليدية لحل كل المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

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