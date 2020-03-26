قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي بشأن إلغاء كافة المسابقات









أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم قرارا بشأن مستقبل البطولات المحلية بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.





وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق أن البريميرليج سيتوقف حتى يوم 30 أبريل المقبل، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.





وأعلن الاتحاد الانجليزي بشكل رسمي إلغاء موسم 2019/20 في الدرجات من الـ3 وحتى الـ6، وشطب جميع نتائج هذا الموسم فيها.





وقد يكون هذا القرار المفاجيء تحضيرا لإلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبينوشيب في الأيام المقبلة.





يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



