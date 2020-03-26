Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي بشأن إلغاء كافة المسابقات

الخميس 26/مارس/2020 - 07:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم قرارا بشأن مستقبل البطولات المحلية بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق أن البريميرليج سيتوقف حتى يوم 30 أبريل المقبل، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الانجليزي بشكل رسمي إلغاء موسم 2019/20 في الدرجات من الـ3 وحتى الـ6، وشطب جميع نتائج هذا الموسم فيها.

وقد يكون هذا القرار المفاجيء تحضيرا لإلغاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبينوشيب في الأيام المقبلة.

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

ليفربول فيروس كورونا الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ 33 دقيقة

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الكورونا مرض يهدد أحلام جماهير ليفربول للتتويج بالبريميرليج

رسمياً.. إيقاف الـدوري الإنجليزي الممـتاز حتى 4 أبريـل القادِم

صدمة جديدة.. إصابة حارس في البريميرليج بفيروس كورونا

قرار صادم ينتظر ليفربول بشأن البريميرليج

رئيس الاتحاد الإنجليزي يهدد أحلام ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status