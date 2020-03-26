Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تجارية الجيزة" تؤكد الإلتزام بغلق المحلات خلال مواعيد الحظر

الخميس 26/مارس/2020 - 06:53 م
Advertisements
الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة
Advertisements
أكدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أنه سيكون هناك التزام كامل من تجار الجيزة ومنتسبي الغرفة من أصحاب الانشطة ومؤدي الخدمة بقرارات غلق المحلات من الساعة الخامسة وحتي صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والإلتزام بمواعيد حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحاً ولمدة أسبوعين.
 
وأضاف  عادل ناصر رئيس الغرفة، ترحيبه الكامل بهذه القرارات التي من شأنها التخفيف من الأضرار والخسائر والحفاظ علي صحة وسلامة المصريين، مشيراً إلى أنه سيكون هناك التزام كامل من تجار الجيزة ومنتسبي الغرفة من أصحاب الانشطة ومؤدي الخدمة بقرارات غلق المحلات من الساعة الخامسة وحتي صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والإلتزام بمواعيد حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحاً ولمدة أسبوعين.
 
وكشف "ناصر"، عن أنه تزامناً مع قرار الحظر بدأت الغرفة التجارية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلي خطواتها الاحترازية الحالية و تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً.
 
وأضاف "رئيس الغرفة"، أنه تقرر التيسير علي أصحاب الأنشطة المستثناه من قرارات الغلق والمستمرة في عملها وإعطائها خطابات من الغرفة التجارية بالجيزة لمن يرغب و إعطاء تصاريح للعاملين في هذه الأنشطة لمساعدة العاملين بها علي التحرك و الانتقال وقت الحظر و هذه الأنشطة هي المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومصانع الأدوية و محطات الوقود وأي أنشطة أخرى تعمل خلال فترة الحظر وأن يتقدم أصحابها بكشوف عن أسماء العاملين وصور بطاقات الرقم القومي و المهنة حتي يمكن للغرفة مخاطبة الجهات المختصة لإصدار تصاريح لمساعدة العاملين بها علي التخرك خلال فترة الحظر.
 
وأعلن "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، أنه تم تحويل الغرفة إلي غرفة عمليات لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق  ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع  كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق  أولاً بأول، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن أي مستجدات تطرا علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الاسواق وايضا الإعلان عن أي اماكن تحتاج إلي إمدادات من السلع إن وجد.

الكلمات المفتاحية

مواعيد حظر التجوال مواعيد الحظر غلق المحلات الانشطة المستثناة

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ 35 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

منذ ساعة و 23 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

لمواجهة "كورونا".. غرفة الجيزة تدعو المولات لإعفاء أصحاب الأنشطة من الإيجارات

لجان من الغرفة التجارية بالفيوم لمتابعة المحلات والمخابز

شعبة البقالة تحذر من عمليات التكالب على الشراء خلال فترات الحظر

بعد استجابة "المركزى".. "غرفة الجيزة" تطالب بإعفاء أصحاب المنشآت من سداد الفواتير

بعد إعلان حظر التجوال.. الغرف التجارية تعلن إجراءات جديدة لمتابعة الأسواق

إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في قنا استعدادًا لتطبيق قرار حظر التجوال (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status