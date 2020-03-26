"تجارية الجيزة" تؤكد الإلتزام بغلق المحلات خلال مواعيد الحظر

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، على أنه سيكون هناك التزام كامل من تجار الجيزة ومنتسبي الغرفة من أصحاب الانشطة ومؤدي الخدمة بقرارات غلق المحلات من الساعة الخامسة وحتي صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والإلتزام بمواعيد حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحاً ولمدة أسبوعين.

وأضاف عادل ناصر رئيس الغرفة، ترحيبه الكامل بهذه القرارات التي من شأنها التخفيف من الأضرار والخسائر والحفاظ علي صحة وسلامة المصريين، مشيراً إلى أنه سيكون هناك التزام كامل من تجار الجيزة ومنتسبي الغرفة من أصحاب الانشطة ومؤدي الخدمة بقرارات غلق المحلات من الساعة الخامسة وحتي صباح اليوم التالي والغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والإلتزام بمواعيد حظر التجوال من الساعة الـ7 مساءا حتي الـ6 صباحاً ولمدة أسبوعين.

وكشف "ناصر"، عن أنه تزامناً مع قرار الحظر بدأت الغرفة التجارية في اتخاذ خطوات جديدة تضاف إلي خطواتها الاحترازية الحالية و تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأزمة ورصد حالة السوق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً.

وأضاف "رئيس الغرفة"، أنه تقرر التيسير علي أصحاب الأنشطة المستثناه من قرارات الغلق والمستمرة في عملها وإعطائها خطابات من الغرفة التجارية بالجيزة لمن يرغب و إعطاء تصاريح للعاملين في هذه الأنشطة لمساعدة العاملين بها علي التحرك و الانتقال وقت الحظر و هذه الأنشطة هي المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومصانع الأدوية و محطات الوقود وأي أنشطة أخرى تعمل خلال فترة الحظر وأن يتقدم أصحابها بكشوف عن أسماء العاملين وصور بطاقات الرقم القومي و المهنة حتي يمكن للغرفة مخاطبة الجهات المختصة لإصدار تصاريح لمساعدة العاملين بها علي التخرك خلال فترة الحظر.

وأعلن "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، أنه تم تحويل الغرفة إلي غرفة عمليات لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسوق من خلال الانعقاد المستمر والمتابعة اللحظية لحالة السوق ومدي توافر السلع ورفع تقارير لحظية عن كافة السلع ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والإعلان عن وضع السوق أولاً بأول، مشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن أي مستجدات تطرا علي السوق وأماكنها وتوجيه المستهلكين بشكل صحيح نحو الاسواق وايضا الإعلان عن أي اماكن تحتاج إلي إمدادات من السلع إن وجد.