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صدمة للاعبي البريمرليج بعد تخفيض الرواتب

الخميس 26/مارس/2020 - 06:48 م
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بوابة الفجر
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اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى مناقشة قرار رسمي لتخفيض رواتب اللاعبين، التي قد تصل في بعض الحالات إلى 50%.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية على سبيل المثال، نادي برمنغهام سيتي، الذي يقترح على اللاعبين الذين يحصلون على أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع (حوالي 6500 يورو) تقليص مكافآتهم إلى النصف، وهو إجراء يمكن تمديده إلى الفرق الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تليغراف إلى أن الاجتماع بين رابطة لاعبي كرة القدم ومسؤولي البريميير ليغ (الدرجة الأولى) ورابطة كرة القدم الإنجليزية (القسم الثاني) سيتطرق إلى قضايا أخرى تتعلق بإمكانية تعليق المسابقات إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، والتي كان محدد لها سابقا 30 أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في بيان لها "في هذه الأوقات الصعبة، هناك إجماع عام على ضرورة تضامن قطاع كرة القدم مع عاملين وصناعات أخرى متضررة من الأزمة".

وأشار البيان إلى أن "العديد من الأندية اتصلت بالفعل باللاعبين من أجل تأجيل المرتبات".

كما يخططون لتبني "بروتوكولات" تسمح للاعبين بالتدريب داخل مرافق مغلقة بشكل جماعي أو تنظيم جلسات تحضيرية تضم لاعبين اثنين فقط، من بين بدائل أخرى.

ومن بين القضايا التي تثير قلق الرابطة موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

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