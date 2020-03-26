تفعيل الربط الكترونى بالجمارك لانجاز الأعمال إلكترونيًا

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم إنشأ منظومة للربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك لانجاز كافة الاجراءات والاعمال الخاصة بالمواطنين بشكل الكتروني.





وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الانتهاء من تفعيل 80%، من الخدمات المقدمة من خلالها، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشان التدابير الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد وحفاظا علي الصحة والسلامة العامة لتحقيق أعلي معدلات الأمان في التعامل مع المواطنين.

وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي أنه بصدد الانتهاء من تفعيل جميع خدماتها وسيقوم بالاعلان عن ذلك قريبا، مع العلم بان الجهاز قد قام بتعليق جميع الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين حيث ان التعامل سيكون من خلال المنظومة الالكترونية فقط خلال هذه المدة.









وسبق أن خاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شركات مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل.

ووجه الجهاز فى خطابه بنشر الوعى بين العاملين حول أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الأجهزة اللازمة لقياس درجة حرارة العاملين والمترددين على مقرات الشركات، مع تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التى يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجيه نحو الراحة والتوجه الى المستشفى في حالة ظهور أعراض الإصابة بالبرد على أحد العاملين.