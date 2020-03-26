هكذا روج محمد رمضان لمسلسله الجديد "البرنس"



نشر الفنان محمد رمضان بوستر مسلسلة الجديد "البرنس" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "



كان بوستر المسلسل عبارة عن صورة لمحمد رمضان وهو يبكي،كما أنه يجسد خلال الأحداث دور رمضان البرنس.





علق محمد رمضان علي الصورة قائلًا :"بوستر مسلسل البرنس قريبًا في رمضان( 2020)"،وتفاعل عدد كبير من محبيه على الصورة قائلين "بالتوفيق ديما، باين من إسمة البرنس، نمبر وان ديما "



و تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي،بطولة محمد رمضان محمد جمعة حمدي هيكل علاء زينهم عبدالحميد سند أحمد فهيم