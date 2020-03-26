Advertisements
Advertisements
Advertisements

هكذا روج محمد رمضان لمسلسله الجديد "البرنس"

الخميس 26/مارس/2020 - 07:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements

نشر الفنان محمد رمضان بوستر مسلسلة الجديد "البرنس" الذي سيعرض في رمضان المقبل، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "

كان بوستر المسلسل عبارة عن صورة لمحمد رمضان وهو يبكي،كما أنه يجسد خلال الأحداث دور رمضان البرنس.


علق محمد رمضان علي الصورة قائلًا :"بوستر مسلسل البرنس قريبًا في رمضان( 2020)"،وتفاعل عدد كبير من محبيه على الصورة قائلين "بالتوفيق ديما، باين من إسمة البرنس، نمبر وان ديما "

و تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي،بطولة محمد رمضان محمد جمعة حمدي هيكل علاء زينهم عبدالحميد سند أحمد فهيم

أخبار تهمك

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

غضب في الأهلي.. الكبار يطالبون النادي بالقبض على الجاسوس

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة عاجلة ومهمة للمصريين

منذ أقل من ساعتين

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - بعد إصابة نجم ليفربول.. حالة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:58 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

05:51 م

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

05:17 م

عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

06:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status