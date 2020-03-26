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"مؤقتا".. برلماني يطالب بإعفاء مستأجري المحال والمقاهي والكافيتريات من "الإيجار"

الخميس 26/مارس/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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طالب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ملاك العقارات بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجرين من مستأجري المحلات والمقاهي والكافيتريات والتي كانت تعمل في الفترة المسائية إلى النصف أو إعفائهم من دفع قيمة الإيجار المستحق بشكل مؤقت، وذلك بعد قرار الحكومة بغلقهم والاقتصار على خدمات التوصيل للمنازل وذلك في إطار لإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن على أصحاب هؤلاء العقارات دعم المستأجرين غير القادرين وتخفيف الضغوط عليهم ومساعدتهم على تخطي أعباء الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستطرد عضو مجلس النواب قائلًا: "كلنا في مركب واحدة وعلينا أن نتكاتف جميعًا لتخطي هذه الأزمة وعلى أصحاب العقارات مراعاة ذلك الوضع وتخفيض قيمة الإيجار المستحق".

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، قبل أمس الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه. 

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل. 

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى. 

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

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