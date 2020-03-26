جامعة المنصورة تنتج ذاتيًا مستلزمات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفيات

كشف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا لتوفير مخزون استراتيجي وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.



في اطار الخطة الاحترازية التي تتخذها جامعة المنصورة للوقاية من انتشار فيروس كرونا المستجد

وتقوم حاليا وحدة التفصيل بالمدن الجامعية ذاتيا بإنتاج " ماسكات الوجه وبدل الوقاية" لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة ويتم تعقيمها طبقا لمعايير التعقيم والأمان

يأتى ذلك فى اطار حرص الجامعة لتوفير مستلزمات الحماية والوقاية الشخصية بما يكفل سلامة ووقاية افراد الطواقم الطبية أثناء ممارسة مهامهم فى ظل الظروف الطارئة.



وأعلن مركز الأورام بجامعة المنصورة إنطلاق مبادره العيادة الالكترونية، اليوم الأربعاء، بوحدات طب الأورام وأمراض الدم وجراحة الأورام وأورام الاطفال حرصًا على سلامة المرضي في ظل الظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل أعداد المرضى المتواجدين بالعيادات الخارجية والقضاء على مشكلة الزحام في ظل الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل غير تقليدي.





وأوضح الدكتور وليد النحاس نائب مدير مركز الأورام أن النظام الجديد يتيح للمريض طلب الاستشارات الطبية التخصصية طبقًا للحالة الصحية، حيث يقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل مع المريض عبر رسائل الصفحة الرسمية لمركز الأورام جامعة المنصورة.



وأشار “النحاس” إلى الرد على استفسارات الحالة المرضية ومتابعتها بعد متابعة نظام ابن سينا الطبي الإلكتروني ومراجعة البيانات الطبية والارشيف الطبي للمريض وتقديم الاستشارات العلاجية للمرضى وفي حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمركز.



وأوضح الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة أن ادارة المستشفيات بجامعة المنصورة تعمل على اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على حياة المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستفادة من التحول الرقمى للخدمات الطبية التى تقدم للمرضى من خلال البرامج الالكترونية الطبية لمتابعة المرضى والتى تتميز بها جامعة المنصورة.



وعلى صعيد آخر أعلنت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة عن تشكيل لجنة لتجهيز مركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة لـ 35 سرير عناية مركزة بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني.