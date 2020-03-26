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إحالة طبيب للتحقيق وصف تطعيم السعال الديكي كدواء لكورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
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أحالت نقابة الأطباء، طبيبا (تخصص جلدية) للتحقيق وذلك لنشره كلاما خاصا بتطعيم السعال الديكي وصلاحيته كتطعيم ضد فيروس كورونا وهو ما لم تثبته أي من الثوابت العلمية.
 
وأكدت، أن الطبيب نشر ذلك بمصطلحات علمية على العامة وليس في مجلة علمية متخصصة مما قد يؤدي للفوضى واستهلاك المواطنين للتطعيم المخصص لحماية الأطفال مما يلحق بهم ضرر شديد، بل ونشره باسم مركزه الخاص كدعاية له وهو ما لم تجيزه أي جهة علمية لا وزارة الصحة ولا الجمعيات الطبية المصرية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأصول ممارسة المهنة وللمواد ( 9 . 15 , 19 ) من لائحة آداب المهنة.

وتنص المادة 9: لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونُشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختلفة، كما لا يجوز أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى الانفراد به.
 
وكما نصت المادة 15 على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا.

أما المادة 19 فنصت على أنه عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بتجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة وغير المقطوع بصحتها والموضوعات المختلف عليها والتي تكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية  الخاصة غير الموجهة للعامة.

وأصدر مجلس الوزراء، أول أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات  مع الغلق الكامل يومي الجمعة  والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".

5- تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.

6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية. 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات. 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.

غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتناشد الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.

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