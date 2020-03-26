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أحمد كامل تريند رقم واحد على يوتيوب بـ "قصاد بابك"

الخميس 26/مارس/2020 - 07:25 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح المطرب أحمد كامل أغنيته الجديدة " قصاد بابك"، أمس الأربعاء على قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتصدرت الأغنية تريند ""، في وقت قياسي في أقل من 20 ساعة، واحتلت المركز الأول على " يوتيوب".

و احتفل المطرب أحمد كامل بزواجه من نسمة الحرايري، الأربعاء 11 مارس بحفل زفاف كبير بحضور مجموعة من نجوم الفن والرياضة.

وحرص العديد من نجوم الساحة الفنية على مشاركة كامل فرحته، منهم الفنان محمود العسيلي ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي والمطرب تامر عاشور، بجانب الفنان شيكو والمنتج محمد محسن جابر والمخرج حسام الحسيني والمنتج مصطفى السويفي مع نجوم الكرة المصرية أمير مرتضى منصور ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام.

كما شهد الحفل مشاركة كل من زاب ثروت وأدهم سليمان وأسامة الهادي وصلاح بيجاتو وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي وأحمد نهاد، والملحن إيهاب عبد الواحد والموزع أحمد طارق يحيي والموزع نابلسي إضافة إلى رموز السوشيال ميديا مثل خالد مختار وعمرو راضي وعلي غزلان وحسام أنتيكا.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب في مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التي ظهرت العام الماضي وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتي تربعت على عرش تريندات اليوتيوب.

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.

الكلمات المفتاحية

قصاد بابك اغنية قصاد بابك أغنية أحمد كامل أحمد كامل

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