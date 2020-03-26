"خدمات البترول البحرية" تتخذ 19 إجراء إحترازي لمواجهة كورونا

أعلنت شركة خدمات البترول البحرية برئاسة المهندس أشرف إمام ، عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بمواقع الشركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لتعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكانت الإجراءات كالتالي..

1- على جميع العائدين من الخارج "مصريين وأجانب" عدم الدخول إلى مواقع الشركة بالقاهرة أو الاسكندرية أو المواقع البرية الاخرى والوحدات البحرية إلا بعد مرور 14 يوما من تاريخ الدخول المثبت على جواز السفر ولا يتم استلامه العمل الا بعد الرجوع إلى الإدارة الطبية وإجراء الكشف الطبى اللازم.

2- إبلاغ جميع الإدارات المعنية بالتعامل مع الأجانب الوافدين من الخارج بارسال إيميل لجميع الأجانب بعدم الانضمام للعمل إلا بعد 14 يوما من تاريخ الدخول إلى مصر ومراجعة الإدارة الطبية قبل ذلك وعلى الإدارات الالتزام بهذا القرار وضرورة تطبيقه.

3- على جميع مديرين العموم متابعة العاملين بإداراتهم والإبلاغ عن عودتهم من الخارج للإدارة الطبية مهما كان نوع السفر.

4- إرسال خطاب للإدارة العامة للشئون الادارية لتأجيل السفر إلى الخارج إلا فى حالة الضرورة القصوى.

5- فى وجود حالات اشتباه يتم التواصل مع الإدارة الطبية متمثلة فى الإدارة الطبية بالقاهرة وبالاسكندرية

6- فحص الزائرين بالقاهرة والاسكندرية والمواقع البرية والوحدات البحرية بجهاز الفحص الحرارى من خلال الفريق الطبى وفريق الصحة والسلامة المهنية و يتم ذلك عند منافذ الدخول.

7- يتعين على جميع مديرى المواقع البرية والوحدات البحرية إبلاغ جميع الشركات المعاونة بهذه التعليمات.

8- توفير غرفة عزل لأى حالة اشتباه بجميع مواقع ووحدات الشركة لعزل اى حالات اشتباه بالعدوى لحين الابلاغ بها وانتظار التعليمات

9- توفير شاشات عرض للتوعية باجراءات الوقاية عن طريق افلام فيديو فى القاعات الإدارية وقاعات الطعام وتوفير اللوحات الإرشادية لطرق الوقاية.

10- عقد محاضرات تعريفية مكثفة لعمال التغذية و البوفيهات بالمواقع البرية و الوحدات.

11- الكشف الحرارى اليومى على عمال النظافة و البوفيهات عند دخولهم مقرات الشركة.

12- تشكيل لجنة فرعية لمتابعة اعمال النظافة بشكل يومى بمواقع الشركة و الوحدات البحرية.

13- توفير القفازات و ادوات الوقاية اللازمة للعاملين بالنظافة و البوفيهات.

14- تقوم الادارة الطبية بارسال مذكرة توصية بتوفير المواد المطهرة و المنظفة للاسطح و الايدى المنصوص عليها من وزارة الصحة فى جميع مواقع الشركة و الوحدات.

15- فى حالة مخالفة التعليمات السابقة سيتم توقيع الجزاء من خلال ادارة الشركة.

-16- في حالة حاجة العمل لصعود أحد الأفراد علي الوحدات البحريه يتم عمل تحليل مع ألتزام بقياس الحراره والكشف الطبي علي الوحدة من قبل الطبيب .

17- في حالة أشتباه حدوث أصابه أحد الأفراد علي الوحده يتم عزله أولا ثم يتم مخاطبة وزارة الصحه لأرسال فريق طبي لأخذ عينه من المصاب .





PCR COVID-19 وعمل تحليل وفي حال اذا كانت نتيجة التحاليل سلبيه يتم أستمرار متابعة الحاله المرضيه مع أرتداء مهمات الوقايه كالكمامه والجوانتي أما اذا كانت نتيجة التحاليل ايجابيه تقوم وزارة الصحه بأتخاذ تدابيرها لوضع المريض بالحجر الصحي.

كما أكدت الشركة علي الالتزام بتعليمات الهيئة للبترول تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتي تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية في حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط علي مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.

و ايضا الالتزام بتعديل مواعيد بداية ونهاية الورادي بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال .