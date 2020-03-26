رئيس تورينو إطالة الموسم الجاري سيدمر الكرة الإيطالية

حذر أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي من أن إطالة الموسم كثيراً بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن "يدمر الموسم التالي أيضاً









وفي مقابلة نشرتها صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، قال كايرو: "أعتقد أن 30 يونيو (حزيران) حد لا يمكن تجاوزه، اللعب بعد ذلك التاريخ سيكون خطأ، نحن نعاني من كارثة هذا الموسم دون أن يكون لنا ذنب، ولكن يجب ألا نخاطر بتدمير الموسم التالي أيضاً، ستكون هذه مسؤوليتنا".







وتابع رئيس تورينو: "سيكون من الصحيح التفكير في الخيارات المتاحة، ولكن الرغبة في إنهاء هذا الموسم يجب ألا تؤجل التواريخ لفترة طويلة".







واعتبر كايرو أن الموسم المقبل يجب أن يكون "رمزاً للبعث" وأنه سيكون حتماً "حافلاً بالأحداث"، مع تأجيل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.







وقال أيضاً إن اللاعبين يجب أن يقدموا مساهماتهم في كرة القدم بالتخلي عن جزء من رواتبهم، في وقت تواجه فيه الأندية خسائر مالية كبيرة.







وأكد كايرو: "إذا دخل النظام في أزمة، فإن الجميع سيتحمل العواقب، اللاعبون جزء من عالم كرة القدم ومطلوب منهم الإسهام من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة، كما أنهم لا يتدربون ولا يلعبون، وقد عاد الكثير منهم إلى بلادهم ليكونوا مع أسرهم، من الطبيعي أن يقدموا بعض التنازلات ".