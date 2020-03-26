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أناهيتا هاشم تتصدر "ترند" جوجل بعد تداول أنباء عن وفاتها بـ "كورونا"

الخميس 26/مارس/2020 - 06:04 م
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اناهيتا هاشم
اناهيتا هاشم
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تصدرت أناهيتا هاشم الطفلة الإيرانية الجميلة "ترند" محرك البحث جوجل، عقب تداول أنباء عن وفاتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

حقيقة وفاة اناهيتا هاشم 

وأشاع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد بوفاة أناهيتا هاشم الطفلة الإيرانية، صاحبة الشهرة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لجمالها الشديد.

صور اناهيتا هاشم

ونشر رواد مواقع السوشيال ميديا صورًا للطفلة أناهيتا هاشم معلقين عليها بأنها تعرضت لللإصابة بكورونا المنتشر في جميع دول العالم، وأنها توفت إصر الإصابة.

اناهيتا هاشم بخير

وتساءل المعجبون بالجميلة الصغيرة أناهيتا هاشم عن حقيقة أنباء الوفاة، للتأكد والاطمئنان على الطفلة، ليزداد البحث عن اسمها وتتصدر محركات البحث.

والدة اناهيتا هاشم

وردت والدة الطفلة اناهيتا هاشم على الشائعة بنشر فيديو، عبر حسابها على إنستجرام بجوار والدتها في المنزل مؤكدين أن الطفلة بخير وبصحة جيدة وتحافظ على نظامها الغذائي ولا يوجد أي مشاكل صحية في العائلة. 

اناهيتا هاشم تطمئن محبيها

وبدى على اناهيتا هاشم أناه بصحة جيدة حيث ظهرت بالفيديو وهى تلعب وتلتقط الصور بجوار والدتها، وأكدت أنها بخير وأن مقطع الفيديو المتداول عن وفاتها ما هو إلا طفلة تشبهها أما أناهيتا بخير حاليا. 


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