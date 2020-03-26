Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد إيقاف الصلاة بالمساجد.. تعرف على سنن يوم الجمعة

الخميس 26/مارس/2020 - 06:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المواطنين بالالتزام بقرار الحكومة بصلاة الجمعة في المنزل غدًا، مشددا على ضرورة الالتزام بصلاة سنن يوم الجمعة، من الغسل والتطهر والنوافل.

وتابع الجندي، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك ساعة إجابة يوم الجمعة استثمروها، بالدعاء، وأكثروا من الدعاء قبل صلاة المغرب بساعة بنية رفع البلاء والوباء، وأتمنى من كل الفضائيات إن يزيد بث المواد الدينية من الأدعية والأذكار، غدا خاصة قبل صلاة المغرب".

وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحى لإقامة الجمعة غير متوفر فى معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا فى البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

ونبه وزير الأوقاف، فى بيان له، على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

وأوضح الوزير، أنه لا يجوز فى الظروف الحالية أن تقام أى جماعة فى الأماكن العامة أو أمام المساجد أو فى الحدائق أو فى الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

ولفت الوزير، إلى أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر، وفيه يقول المؤذن: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا فى رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله: " ألا صلوا فى بيوتكم"، وقوله: "ألا صلوا فى رحالكم".

وقال الوزير، إن الأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

وكانت أصدرت وزارة الأوقاف، قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات أمس السبت لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة.

الكلمات المفتاحية

لاوقاف في اي مكان غلق المساجد صلوا في بيوتكم صلاة الجمعة السنن الاوقاف

أخبار تهمك

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موافقته على تخفيض راتب حسام البدري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ يوم

خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

منذ أقل من ساعتين

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
05:17 م

مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

عاجل.. مواعيد حظر التجول وغلق المحلات يومي الجمعة والسبت

02:59 م

وزير التعليم لـ"الفجر": إذاعة فيديو القرارات الجديدة بعد الثامنة والنصف مساء

04:58 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

04:22 م

عاجل - محمد صلاح في خطر.. إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status