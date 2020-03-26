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"بهاء درويش" عضوًا في اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا بـ "اليونسكو"

الخميس 26/مارس/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أشاد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا باختيار الدكتور بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة المنيا، ووكيل الكلية السابق لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا، ضمن أعضاء التشكيل الجديد للجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا International Bioethics" "Committee.

وذلك بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لاختيار أعضائها لدورة (2020 – 2023)، حيث تُعد هذه اللجنة إحدى لجان منظمة اليونسكو واللجنة الوحيدة التي تعمل على مستوى العالم في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وتتألف اللجنة من ستة وثلاثين عضوًا على مستوى العالم، تراعي اليونيسكو عند اختيار اعضاءها التنوع الثقافي، والتوزيع الجغرافي، والخبرات الشخصية لهؤلاء الأعضاء في مجالات علوم الحياة، والعلوم الاجتماعية، والانسانية، والفلسفة، والقانون. 

وتختص هذه اللجنة بدراسة التداعيات والتحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه نتائج الأبحاث العلمية الجديدة، ومن ثم تقوم بإصدار التقارير وتقديم النصائح في هذه الأمور للدول الأعضاء في اليونسكو.

وعبر الدكتور مصطفى عبد النبي عن سعادته البالغة باختيار أحد أبناء وأساتذة الجامعة ضمن أعضاء اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ما تتمتع به كوادر الجامعة من أساتذة يمتلكون المخزون العلمي والثقافي الواسع والمساهمة العلمية الفعالة التي من شأنها تقديم نتاج بحثي قائم على أسس سليمة بما يخدم ويصب كله في مصلحة المجتمعات والأوطان، مقدمًا تهنئته للدكتور بهاء درويش ومتمنيًا له مزيد من تحقيق الانجازات والاسهامات العلمية.

وجدير بالذكر أن الدكتور بهاء درويش هو عضو بمجلس أخلاقيات البحث العلمي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، وأحد الأعضاء المؤسسين، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لتدريس الأخلاقيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وله أكثر من ثلاثين بحثًا منشورًا، وسبعة كتب، وثلاثة عشر بحثًا منهم في مجال الأخلاقيات، وثمانية منهم باللغة الإنجليزية.

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